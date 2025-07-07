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رئيس حزب الديموقراطيين يائير غولان: نتنياهو لن يهزم حماس وهو يلحق الدمار بإسرائيل

Lebanon 24
07-07-2025 | 09:45
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