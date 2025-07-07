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كاتس: هناك تضارب الآن بين هدفي الحرب هزيمة #حماس وعودة المخطوفين لذا تقرر السعي لعقد صفقة

Lebanon 24
07-07-2025 | 11:43
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