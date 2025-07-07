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وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يسعى إلى تفاهمات مع ترامب بشأن مبادئ التفاوض مستقبلا مع إيران

Lebanon 24
07-07-2025 | 13:38
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