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إذاعة الجيش الإسرائيلي: صاروخ باليستي أطلق قبل قليل من اليمن ويبدو أنه سقط في طريقه إلى إسرائيل ولن تطلق صافرات الإنذار

Lebanon 24
07-07-2025 | 13:39
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