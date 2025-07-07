Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: فجر مسلحون عبوتين ناسفتين زرعتا على الطريق بشكل متتال واستهدفتا قوة مشاة في بيت حانون

Lebanon 24
07-07-2025 | 23:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مواقع إخبارية إسرائيلية: إصابة 16 جنديا في انفجار عبوة ناسفة بقوة عسكرية واستهداف قوة الإنقاذ
lebanon 24
08/07/2025 10:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: عشرات العمليات البرية نفذت في بيت حانون وفي كل مرة ينسحب منها الجيش يعود إليها المسلحون
lebanon 24
08/07/2025 10:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الرقيب الذي أعلن الجيش مقتله اليوم في جنوب غزة سقط بعد استهداف مبنى كان يعمل بداخله بعبوة ناسفة
lebanon 24
08/07/2025 10:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مواقع إخبارية إسرائيلية: عبوة أولى استهدفت دبابة وثانية استهدفت قوة الإنقاذ وثالثة استهدفت قوة إنقاذ إضافية
lebanon 24
08/07/2025 10:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:41 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:32 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:42 | 2025-07-08
03:41 | 2025-07-08
03:40 | 2025-07-08
03:39 | 2025-07-08
03:32 | 2025-07-08
03:10 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24