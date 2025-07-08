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تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي: قوة من كتيبة 97 نتساح يهودا عبرت الطريق سيرا على الأقدام وانفجرت فيها الألغام
Lebanon 24
08-07-2025
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01:21
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