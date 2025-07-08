Advertisement

أخبار عاجلة

"وول ستريت جورنال" عن مصادر: ترامب أكد لزيلنسكي أن واشنطن سترسل أكبر قدر ممكن من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

Lebanon 24
08-07-2025 | 04:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إيرانيين: مستعدون للهجوم وطورنا خيارات عسكرية للرد
lebanon 24
08/07/2025 14:00:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: إيران ترسل رسائل عاجلة إلى إسرائيل وواشنطن تطلب إنهاء الحرب واستئناف المفاوضات النووية
lebanon 24
08/07/2025 14:00:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل ترسل وفدا للقاهرة اليوم لبدء مفاوضات حول صفقة تبادل (وول ستريت جورنال)
lebanon 24
08/07/2025 14:00:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤول: سيتعين البت بالمفاوضات في الانتشار الإسرائيلي بغزة وكميات المساعدات وآلية إيصالها
lebanon 24
08/07/2025 14:00:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:17 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:56 | 2025-07-08
06:51 | 2025-07-08
06:47 | 2025-07-08
06:22 | 2025-07-08
06:17 | 2025-07-08
06:03 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24