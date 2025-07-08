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وزير خارجية إسبانيا: ندعو لوقف العنف وتسهيل وصول المساعدات ونؤكد ضرورة وقف إطلاق نار دائم في غزة وإطلاق سراح الرهائن
Lebanon 24
08-07-2025
|
04:08
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