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رويترز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: وقف إطلاق النار في غزة ممكن لكن قد يستغرق وقتا

Lebanon 24
08-07-2025 | 05:30
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