Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم الخارجية القطرية: يتم حاليا النقاش بشأن إطار تفاوضي قبل بدء المرحلة النهائية

Lebanon 24
08-07-2025 | 06:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية القطرية: فريقا الوساطة القطري والمصري يعملان على مدار الساعة للوصول إلى إطار تفاوضي يقبله الطرفان
lebanon 24
08/07/2025 16:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: الإعلان الأميركي بشأن سوريا يشكل صفحة جديدة ونبارك هذه الخطوة
lebanon 24
08/07/2025 16:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: المحادثات الإيرانية الأميركية كانت تسير بشكل إيجابي ونرغب في البناء عليها
lebanon 24
08/07/2025 16:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرئيلي: سنستكمل عملية مركبات غدعون وعلى القيادة السياسية اتخاذ قرار بشأن المرحلة المقبلة
lebanon 24
08/07/2025 16:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:47 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:46 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:47 | 2025-07-08
09:46 | 2025-07-08
09:41 | 2025-07-08
09:36 | 2025-07-08
09:31 | 2025-07-08
09:13 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24