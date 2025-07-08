Advertisement

أخبار عاجلة

القسام: استهدفنا قوة اسرائيلية بقذيفتين واشتبكنا معها وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح بحي الشجاعية شرق مدينة غزة

Lebanon 24
08-07-2025 | 09:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القسام: تمكنا مع سرايا القدس من استهداف قوة إسرائيلية داخل منزل جنوب شرق خان يونس وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح
lebanon 24
08/07/2025 19:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
القسام: استهدفنا قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعناهم بين قتيل وجريح في منطقة العطاطرة بيت لاهيا شمالي القطاع في 25 أيار الجاري
lebanon 24
08/07/2025 19:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
القسام: قصفنا بعدد من قذائف الهاون موقع السناطي المستحدث شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
08/07/2025 19:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: غارتان إسرائيليتان تستهدفان منازل في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق غزة
lebanon 24
08/07/2025 19:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:23 | 2025-07-08
12:19 | 2025-07-08
12:19 | 2025-07-08
12:18 | 2025-07-08
12:17 | 2025-07-08
12:16 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24