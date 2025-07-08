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رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي: عدد قليل جدا من المواقع العسكرية الإسرائيلية تضرر جراء الضربات الإيرانية

Lebanon 24
08-07-2025 | 10:25
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