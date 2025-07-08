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إذاعة الجيش الإسرائيلي: سرية من كتيبة نتساح يهودا مرت فوق حقل ألغام مخفي جيدا في غزة رغم وجود تمهيد من سرية مدرعات

Lebanon 24
08-07-2025 | 11:07
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