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الغارديان عن مصادر: واشنطن لا تمتلك إلا 25% من صواريخ باتريوت الاعتراضية بعد استنفاد مخزوناتها بالشرق الأوسط

Lebanon 24
08-07-2025 | 11:15
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