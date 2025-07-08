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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: فقدنا أمس 5 من جنودنا في بيت حانون وهناك 2 بحالة خطرة و16 مصابا بدرجة متوسطة

Lebanon 24
08-07-2025 | 11:16
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