المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: التحقيق الأولي يظهر تفجير 3 عبوات ناسفة متتابعة في قواتنا ببيت حانون رغم قيام الطيران بقصف المنطقة قبل بدء الهجوم

Lebanon 24