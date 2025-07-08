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وسائل إعلام إسرائيلية: من المتوقع أن يستقبل ترامب نتنياهو مجددا في البيت الأبيض الليلة

Lebanon 24
08-07-2025 | 11:58
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