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ترامب: تقارير صحفية تناولت معلومات مضللة بشأن نتائج ضرباتنا على إيران

Lebanon 24
08-07-2025 | 12:13
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