مصادر ديبلوماسية غربية لـmtv: برّاك خرج غير مرتاح من اجتماعاته الرسمية في لبنان إذ تأكد له أن معظم المسؤولين لا يملكون رؤية واضحة لمستقبل البلاد

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