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عمدة مارسيليا الفرنسية: إخلاء المئات من سكان المدينة بسبب اتساع رقعة الحرائق

Lebanon 24
08-07-2025 | 13:30
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