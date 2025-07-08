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برّاك: موقفي هو موقف غير لبنانيّ إطلاقًا فأنا لا أتفاوض على اتفاق عبر الصحافة فهذه هي "الضربة القاضية" ومن باب الاحترام للأطراف المقابلة التي نتعامل معها لا يمكنني أبدًا أن أفعل ذلك

Lebanon 24
08-07-2025 | 13:46
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