Advertisement

أخبار عاجلة

براك: ⁠لا نطلب شيئًا لقد قلنا شيئًا واحدًا فقط: إذا كنتم تريدون مساعدتنا فنحن هنا لنرشد ولنساعد فلن نتدخل في السياسة وإذا لا تريدونا لا مشكلة فسنعود إلى بلدنا

Lebanon 24
08-07-2025 | 13:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برّاك: إسرائيل لا تريد الحرب مع لبنان ولا يريدون أن يحتلوه
lebanon 24
08/07/2025 21:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
براك: المقصود ليس فقط سلاح حزب الله بل أيضًا سلاح الفلسطينيين و"الميليشيات المسلحة" وإذا اختارت القيادة السياسية هذا المسار فسنرشد ونساعد
lebanon 24
08/07/2025 21:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: ما فهمناه أن روسيا لا تريد وقف إطلاق نار فقط لإنهاء الحرب بل أشياء أخرى لا أستطيع تقييمها قبل معرفتها
lebanon 24
08/07/2025 21:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ قاسم: لا تطلبوا منا شيئاً بعد الآن، فلتنسحب "إسرائيل" وتوقف عدوانها وتفرج عن الأسرى وبعد ذلك "لكل حادث حديث"
lebanon 24
08/07/2025 21:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:44 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:55 | 2025-07-08
14:52 | 2025-07-08
14:46 | 2025-07-08
14:44 | 2025-07-08
14:40 | 2025-07-08
14:38 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24