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براك: المقصود ليس فقط سلاح حزب الله بل أيضًا سلاح الفلسطينيين و"الميليشيات المسلحة" وإذا اختارت القيادة السياسية هذا المسار فسنرشد ونساعد

Lebanon 24
08-07-2025 | 13:55
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براك: ⁠لا نطلب شيئًا لقد قلنا شيئًا واحدًا فقط: إذا كنتم تريدون مساعدتنا فنحن هنا لنرشد ولنساعد فلن نتدخل في السياسة وإذا لا تريدونا لا مشكلة فسنعود إلى بلدنا
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