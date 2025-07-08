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قاسم: حزب الله عاد ووقف على قدميه على الرغم من التضحيات الكبيرة التي أعطتنا زخما في الوقت نفسه

Lebanon 24
08-07-2025 | 14:09
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