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قاسم: كل الدنيا واجهت هذه المجموعة الصغيرة وبقيت واقفة بل إن الإسرائيلي أقام معها اتفاقا عبر الدولة اللبنانية

Lebanon 24
08-07-2025 | 14:13
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