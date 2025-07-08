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قاسم: لن أتكلم بشأن أعداد الكوادر والإمكانات العسكرية بل أكتفي بالقول إنها ترمم ونحن نتعافى وجاهزون الآن

Lebanon 24
08-07-2025 | 14:40
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