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قاسم: أرى أن شيعة لبنان يتعرضون لتهديد وجودي إذا لم يبقوا واقفين على أقدامهم وما لم تتوقف الضغوط ومحاولات إثارة الفتنة

Lebanon 24
08-07-2025 | 15:09
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