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قاسم: إيران بقيادة الإمام خامنئي هي الحليف الأكبر والعلاقة معها علاقة وفاء وعزة وهي خط أحمر بالنسبة إلينا

Lebanon 24
08-07-2025 | 15:38
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