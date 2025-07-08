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رئيس مجلس النواب الأميركي: نريد أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة عادلا ودائما ويرتكز على مبدأ السلام بالقوة

Lebanon 24
08-07-2025 | 15:59
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