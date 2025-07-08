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ويتكوف يصل الدوحة مساء الأربعاء ويشارك في دفع إمكانية التقدم لتحقيق اتفاق بشأن غزة

Lebanon 24
08-07-2025 | 18:10
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