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"يديعوت أحرونوت": ترامب قال لنتنياهو سنتحدث حصرياً عن غزة علينا حل ذلك فالوضع في غزة مأساوي

Lebanon 24
08-07-2025 | 18:42
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