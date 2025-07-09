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أوجلان: إنشاء إطار سياسي أمر حاسم لعملية السلام بين حزب العمال وتركيا

Lebanon 24
09-07-2025 | 02:32
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