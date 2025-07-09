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تحليق للطائرات المسيّرة الإسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية على علو منخفض
Lebanon 24
09-07-2025
|
05:19
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