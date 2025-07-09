الرئيس القبرصي في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس جوزاف عون: ندعم لبنان ونقدّر جهود الرئيس عون ونقوم بدور رائد ليس فقط من خلال دعم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان ولكن أيضاً من خلال التواصل والتعاون

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