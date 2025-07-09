الرئيس جوزاف عون في مؤتمر مع نظيره القبرصي: نريد لشعبينا السلام العادل عبر الحوار والحرية المسؤولة وأصبحنا مع قبرص بلدين وشعبين وكلّ ما بيننا قضايا مشتركة

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