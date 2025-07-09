الرئيس عون: يعود إسم قبرص لغوياً إلى معدن النحاس الصلب الثمين ويعود إسم لبنان إلى البخور الذكي المقدس والاثنان معاً أعطيا العالم الأداة لنشر عطر الرجاء وهذا ما نعمل له معاً كلّ يوم

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