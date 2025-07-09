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الفاتيكان: البابا لاوون تحدث مع الرئيس الأوكراني وأعرب مجدداً عن الاستعداد لاستضافة ممثلين عن روسيا وأوكرانيا بغية التفاوض
Lebanon 24
09-07-2025
|
08:59
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