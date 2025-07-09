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قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار ستستمع إلى وزير الطاقة السابق أرتور نزريان كشاهد بجلسة تُعقَد في 17 تموز في ملف سد المسيلحة (الجديد)

Lebanon 24
09-07-2025 | 09:25
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