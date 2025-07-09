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حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي وناشطة داخل انفاق المطار وناشطة على اوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة (التحكم المروري)

Lebanon 24
09-07-2025 | 10:00
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