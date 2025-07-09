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الشرطة الإسرائيلية: توقيف صحفي عقب منشور له على منصة إكس بشأن مقتل 5 جنود في غزة حرض فيه ضد الجنود الإسرائيليين ودعا لرفض الخدمة العسكرية

Lebanon 24
09-07-2025 | 11:28
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