المفوض العام للأونروا: الطريق الوحيد للمضي قدما هو وقف إطلاق نار دائم يشمل إطلاق سراح الرهائن ومساعدة متواصلة وآمنة وكريمة والتزام حقيقي بحل الدولتين

Lebanon 24