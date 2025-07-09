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المفوض العام للأونروا: الطريق الوحيد للمضي قدما هو وقف إطلاق نار دائم يشمل إطلاق سراح الرهائن ومساعدة متواصلة وآمنة وكريمة والتزام حقيقي بحل الدولتين

Lebanon 24
09-07-2025 | 11:52
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