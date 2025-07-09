السفارة الأميركية باليمن: الحوثيون اختطفوا عددا من أفراد طاقم السفينة إترنيتي سي الناجين بعد قتل رفاقهم وإغراق سفينتهم ونطالب بإطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط

Lebanon 24