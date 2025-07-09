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الحكومة السورية: نرحب بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوف الجيش السوري ضمن الأطر الدستورية والقانونية

Lebanon 24
09-07-2025 | 15:36
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