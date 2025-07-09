Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر أميركية لرويترز: الجيش الأميركي يقوم بتسليم قذائف مدفعية وأسلحة أخرى لأوكرانيا

Lebanon 24
09-07-2025 | 17:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية تجاه الأراضي السورية (العربية)
lebanon 24
10/07/2025 03:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعد الرئيس الروسي: بوتين وترامب لم يتحدثا بشأن وقف تسليم بعض الأسلحة الأميركية لأوكرانيا
lebanon 24
10/07/2025 03:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: بعجور شارك في تنفيذ مخططات إطلاق قذائف صاروخية باتجاه نهاريا وكريات شمونة ومدن أخرى
lebanon 24
10/07/2025 03:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أميركي لرويترز: بدء محادثات تجارية بين الوفدين الأميركي والصيني في لندن
lebanon 24
10/07/2025 03:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:55 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:55 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:45 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:43 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:39 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:48 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:34 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:55 | 2025-07-09
18:55 | 2025-07-09
18:45 | 2025-07-09
18:43 | 2025-07-09
18:39 | 2025-07-09
18:36 | 2025-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24