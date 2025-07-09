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الخارجية الأميركية: الوزير روبيو أكد لنظيره الألماني ضرورة قبول حماس الاتفاق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وإطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
09-07-2025 | 18:39
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