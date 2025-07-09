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الجيش الإسرائيلي: الجنود الثلاثة تابعون للواء السابع العامل ضمن الفرقة 99

Lebanon 24
09-07-2025 | 18:55
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