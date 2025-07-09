29
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان 24": غارة إسرائيلية بصاروخين استهدفت ليلا بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية جنوب لبنان
Lebanon 24
09-07-2025
|
22:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": غارة بصاروخين من مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة كفردجال في قضاء النبطية
Lebanon 24
"لبنان24": غارة بصاروخين من مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة كفردجال في قضاء النبطية
10/07/2025 10:20:23
10/07/2025 10:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة من مسيّرة اسرائيلية استهدفت بلدة عديسة جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة من مسيّرة اسرائيلية استهدفت بلدة عديسة جنوب لبنان
10/07/2025 10:20:23
10/07/2025 10:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيليّة استهدفت حرج علي الطاهر في النبطية الفوقا
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيليّة استهدفت حرج علي الطاهر في النبطية الفوقا
10/07/2025 10:20:23
10/07/2025 10:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الريحان – الزغرين في جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الريحان – الزغرين في جنوب لبنان
10/07/2025 10:20:23
10/07/2025 10:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخارجية الصينية: نتحقق من اعتقال مواطنين صينيين في أوكرانيا بتهمة التجسس
Lebanon 24
الخارجية الصينية: نتحقق من اعتقال مواطنين صينيين في أوكرانيا بتهمة التجسس
03:14 | 2025-07-10
10/07/2025 03:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا شنت هجوما بنحو 400 مسيّرة و18 صاروخا خلال الليل
Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا شنت هجوما بنحو 400 مسيّرة و18 صاروخا خلال الليل
02:35 | 2025-07-10
10/07/2025 02:35:09
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: إسرائيل وافقت مبدئيا على السماح لبعض الدول بتوجيه الموارد والأموال لإعادة إعمار غزة خلال وقف محتمل لإطلاق النار
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: إسرائيل وافقت مبدئيا على السماح لبعض الدول بتوجيه الموارد والأموال لإعادة إعمار غزة خلال وقف محتمل لإطلاق النار
02:33 | 2025-07-10
10/07/2025 02:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: موافقة إسرائيل على ضخ الأموال لإعادة إعمار غزة تمثّل بالنسبة إلى حماس ضمانة لنوايا جادة لإنهاء الحرب
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: موافقة إسرائيل على ضخ الأموال لإعادة إعمار غزة تمثّل بالنسبة إلى حماس ضمانة لنوايا جادة لإنهاء الحرب
02:32 | 2025-07-10
10/07/2025 02:32:25
Lebanon 24
Lebanon 24
المدفعية الاسرائيلية استهدفت أطراف بلدة شبعا بقذيفتين
Lebanon 24
المدفعية الاسرائيلية استهدفت أطراف بلدة شبعا بقذيفتين
02:21 | 2025-07-10
10/07/2025 02:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن "الباسبور" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن "الباسبور" في لبنان.. ما الجديد؟
14:17 | 2025-07-09
09/07/2025 02:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هما شقيقان... وفاة حسين وفواز خلف في حادث سير مروّع
Lebanon 24
هما شقيقان... وفاة حسين وفواز خلف في حادث سير مروّع
08:55 | 2025-07-09
09/07/2025 08:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. عملية برية إسرائيليّة تطال مواقع لـ"حزب الله"!
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. عملية برية إسرائيليّة تطال مواقع لـ"حزب الله"!
06:11 | 2025-07-09
09/07/2025 06:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجوم لقوة الرضوان".. معهد إسرائيلي يتحدّث عن "حزب الله"
Lebanon 24
"هجوم لقوة الرضوان".. معهد إسرائيلي يتحدّث عن "حزب الله"
15:10 | 2025-07-09
09/07/2025 03:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن وذهول يعيشه الوسط الفني.. العثور على ممثلة شهيرة جثة داخل منزلها وهذا ما أظهرته التحقيقات (صورة)
Lebanon 24
حزن وذهول يعيشه الوسط الفني.. العثور على ممثلة شهيرة جثة داخل منزلها وهذا ما أظهرته التحقيقات (صورة)
23:28 | 2025-07-09
09/07/2025 11:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:14 | 2025-07-10
الخارجية الصينية: نتحقق من اعتقال مواطنين صينيين في أوكرانيا بتهمة التجسس
02:35 | 2025-07-10
زيلينسكي: روسيا شنت هجوما بنحو 400 مسيّرة و18 صاروخا خلال الليل
02:33 | 2025-07-10
يديعوت أحرونوت: إسرائيل وافقت مبدئيا على السماح لبعض الدول بتوجيه الموارد والأموال لإعادة إعمار غزة خلال وقف محتمل لإطلاق النار
02:32 | 2025-07-10
يديعوت أحرونوت: موافقة إسرائيل على ضخ الأموال لإعادة إعمار غزة تمثّل بالنسبة إلى حماس ضمانة لنوايا جادة لإنهاء الحرب
02:21 | 2025-07-10
المدفعية الاسرائيلية استهدفت أطراف بلدة شبعا بقذيفتين
02:05 | 2025-07-10
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي في عملية طعن بجنين في الضفة الغربية
فيديو
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
03:10 | 2025-07-10
10/07/2025 10:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
10/07/2025 10:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:34 | 2025-07-08
10/07/2025 10:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24