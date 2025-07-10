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إيران تؤكد إزالة كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من منشآتها النووية

Lebanon 24
10-07-2025 | 03:51
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