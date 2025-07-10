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وزير الخارجية الإسرائيلي: على نتنياهو تجاهل الضغوط والتهديدات السياسية في مسعاه للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الإسرائيليين

Lebanon 24
10-07-2025 | 05:02
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