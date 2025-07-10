30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
32
o
زحلة
35
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"الحزب الديمقراطي الكردستاني" السوري: ندين تصريحات المبعوث الأميركي براك التي تزيد التوتر وتعقّد المشهد السوري
Lebanon 24
10-07-2025
|
05:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السورية: التصعيد الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية ويزيد من حالة التوتر في المنطقة
Lebanon 24
الخارجية السورية: التصعيد الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية ويزيد من حالة التوتر في المنطقة
10/07/2025 15:36:33
10/07/2025 15:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع يلتقي المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك في قصر الشعب بدمشق (تلفزيون سوريا)
Lebanon 24
الشرع يلتقي المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك في قصر الشعب بدمشق (تلفزيون سوريا)
10/07/2025 15:36:33
10/07/2025 15:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول المبعوث الاميركي توم برّاك الى السراي الحكومي للقاء الرئيس نواف سلام
Lebanon 24
وصول المبعوث الاميركي توم برّاك الى السراي الحكومي للقاء الرئيس نواف سلام
10/07/2025 15:36:33
10/07/2025 15:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول المبعوث الأميركي توم برّاك إلى بيروت (النهار)
Lebanon 24
وصول المبعوث الأميركي توم برّاك إلى بيروت (النهار)
10/07/2025 15:36:33
10/07/2025 15:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الخارجية الأميركي: نحتاج إلى رؤية خارطة طريق للمضي قدما في كيفية إنهاء الصراع بأوكرانيا
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: نحتاج إلى رؤية خارطة طريق للمضي قدما في كيفية إنهاء الصراع بأوكرانيا
08:34 | 2025-07-10
10/07/2025 08:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار الألماني: مستعدون لشراء منظومات صواريخ "باتريوت" من الولايات المتحدة لإرسالها إلى أوكرانيا
Lebanon 24
المستشار الألماني: مستعدون لشراء منظومات صواريخ "باتريوت" من الولايات المتحدة لإرسالها إلى أوكرانيا
08:22 | 2025-07-10
10/07/2025 08:22:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشرطة: رغم محاولات إنعاش حارس الأمن تم إعلان مقتله في المكان متأثرا بإصابته
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشرطة: رغم محاولات إنعاش حارس الأمن تم إعلان مقتله في المكان متأثرا بإصابته
08:22 | 2025-07-10
10/07/2025 08:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: متفائلون بالتوصل لاتفاق بخصوص قطاع غزة وسيعقد المبعوث ويتكوف مباحثات غير مباشرة قريبًا
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: متفائلون بالتوصل لاتفاق بخصوص قطاع غزة وسيعقد المبعوث ويتكوف مباحثات غير مباشرة قريبًا
08:11 | 2025-07-10
10/07/2025 08:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني من فيينا: نتوقع أن تضغط إيران على الحوثيين لوقف الهجمات على السفن
Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني من فيينا: نتوقع أن تضغط إيران على الحوثيين لوقف الهجمات على السفن
08:03 | 2025-07-10
10/07/2025 08:03:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن "الباسبور" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن "الباسبور" في لبنان.. ما الجديد؟
14:17 | 2025-07-09
09/07/2025 02:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هما شقيقان... وفاة حسين وفواز خلف في حادث سير مروّع
Lebanon 24
هما شقيقان... وفاة حسين وفواز خلف في حادث سير مروّع
08:55 | 2025-07-09
09/07/2025 08:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجوم لقوة الرضوان".. معهد إسرائيلي يتحدّث عن "حزب الله"
Lebanon 24
"هجوم لقوة الرضوان".. معهد إسرائيلي يتحدّث عن "حزب الله"
15:10 | 2025-07-09
09/07/2025 03:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن وذهول يعيشه الوسط الفني.. العثور على ممثلة شهيرة جثة داخل منزلها وهذا ما أظهرته التحقيقات (صورة)
Lebanon 24
حزن وذهول يعيشه الوسط الفني.. العثور على ممثلة شهيرة جثة داخل منزلها وهذا ما أظهرته التحقيقات (صورة)
23:28 | 2025-07-09
09/07/2025 11:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيام حزب الله معدودة".. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
"أيام حزب الله معدودة".. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
16:27 | 2025-07-09
09/07/2025 04:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:34 | 2025-07-10
وزير الخارجية الأميركي: نحتاج إلى رؤية خارطة طريق للمضي قدما في كيفية إنهاء الصراع بأوكرانيا
08:22 | 2025-07-10
المستشار الألماني: مستعدون لشراء منظومات صواريخ "باتريوت" من الولايات المتحدة لإرسالها إلى أوكرانيا
08:22 | 2025-07-10
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشرطة: رغم محاولات إنعاش حارس الأمن تم إعلان مقتله في المكان متأثرا بإصابته
08:11 | 2025-07-10
وزير الخارجية الأميركي: متفائلون بالتوصل لاتفاق بخصوص قطاع غزة وسيعقد المبعوث ويتكوف مباحثات غير مباشرة قريبًا
08:03 | 2025-07-10
وزير الخارجية الألماني من فيينا: نتوقع أن تضغط إيران على الحوثيين لوقف الهجمات على السفن
07:40 | 2025-07-10
مستشفى جبل لبنان بحاجة ماسة الى دم من فئة B+ للتبرع الإتصال على الرقم 71770003
فيديو
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
03:10 | 2025-07-10
10/07/2025 15:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
10/07/2025 15:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:34 | 2025-07-08
10/07/2025 15:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24